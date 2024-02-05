نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “تيليجرام” تطلق تحديث “الرسائل المحفوظة”
05/02/2024   8:22 ص

“تيليجرام” تطلق تحديث “الرسائل المحفوظة”

+ = -
39

يواصل تطبيق “تيليجرام”، إطلاق المزيد من المزايا الجديدة من أجل زيادة قدرته على المنافسة؛ جراء التطورات الأخيرة بعدد من مواقع التواصل، والتي كان آخرها تحديث قسم الرسائل المحفوظة وتحسين الرسائل الصوتية.

ويعمل التطبيق على خلق مساحة منظمة لتخزين الروابط والملفات والملاحظات، مع إمكانية تنظيم المحتوى في المحادثة سواء الدردشة الفردية أو المجموعات أو القنوات، بالإضافة إلى سرعة تشغيل القصص بجودة عالية.

ويتطلب للاستفادة من استخدام الوسوم في الرسائل المحفوظة الاشتراك في “تيليجرام بريميوم”، كونها غير متوفرة لجميع المشتركين. وفق “أخبار 24”.

“تيليجرام” تطلق تحديث “الرسائل المحفوظة”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885286840.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com