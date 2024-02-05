“تيليجرام” تطلق تحديث “الرسائل المحفوظة”

يواصل تطبيق “تيليجرام”، إطلاق المزيد من المزايا الجديدة من أجل زيادة قدرته على المنافسة؛ جراء التطورات الأخيرة بعدد من مواقع التواصل، والتي كان آخرها تحديث قسم الرسائل المحفوظة وتحسين الرسائل الصوتية.
ويعمل التطبيق على خلق مساحة منظمة لتخزين الروابط والملفات والملاحظات، مع إمكانية تنظيم المحتوى في المحادثة سواء الدردشة الفردية أو المجموعات أو القنوات، بالإضافة إلى سرعة تشغيل القصص بجودة عالية.
ويتطلب للاستفادة من استخدام الوسوم في الرسائل المحفوظة الاشتراك في “تيليجرام بريميوم”، كونها غير متوفرة لجميع المشتركين. وفق “أخبار 24”.