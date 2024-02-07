“سلمان للإغاثة” يعتمد التطوُّع “الطبي” كتدريب

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تهدف لاحتساب مشاركة المتطوعين من المتدربين في برامج الهيئة لشهادة الاختصاص السعودية في الأعمال كفترات تدريبية بعد استيفاء متطلبات التقديم.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم والبرامج المشتركة، والعمل على تسهيل الإجراءات بين الإدارة التنفيذية للتطوير المهني والمركز، للمحافظة على المعرفة الطبية والعلمية للممارسين الصحيين المتطوعين وتطويرها.
وتسعى أيضًا لحوكمة الاعتراف بساعات التعليم المهني المستمر، والمساعدة في بناء مسار أنشطة التطوع في خدمة التعلم الذاتي، ودراسة اعتماد أنشطة وبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة التطوعية المقدمة للمتطوعين للممارسين الصحيين قبل التطوع.
ومثَّل الجانبين في التوقيع، الذي جرى بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والأمين العام للهيئة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان.
كما تهدف المذكرة أيضًا لدراسة اعتماد منسوبي المركز الصحيين المشاركين في الأعمال التطوعية الطبية مزاولين للمهنة لتخصصاتهم، كما تستهدف بشكل رئيسي خدمة أبناء الوطن من المتطوعين والمتطوعات والحرص على الاهتمام بهم، وكذلك التكامل بين الجهات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحثّ على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية ورفع جودة الأداء المهني لها.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1.1 ألف سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان، استفاد منها 6.6 ألف فرد، بواقع 1.1 ألف أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
كما وزّع المركز 650 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في السودان، استفاد منها 4.2 ألف فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
واختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية للبالغين في مدينة بورتسودان، والمقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير 2024، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، الكشف على 197 فردا، وأجرى 85 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام.
كما وزع المركز 400 سلة غذائية في مديرية بيجرأكام بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.4 ألف فرد، بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.
واستمرارًا لجهود المركز في السودان، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية ومستجدات العمل الإنساني في السودان. وفق”أخبار 24″.