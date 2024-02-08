آل الشيخ: نهائي كأس موسم الرياض “تاريخي”

اعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن مواجهة الديربي المنتظرة بين الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض بمثابة الرسمية، مؤكدًا أنها ستكون مباراة تاريخية.
وأوضح آل الشيخ في حديثه مع برنامج “كورة” أن كل مباريات الهلال والنصر من وجهة نظره مهمة ورسمية، وهذا ما يراه كمحب للكرة السعودية، مضيفًا أن المباراة لن تحتسب بالتأكيد بشكل رسمي لكنها ستبقى في ذاكرة الجماهير.
وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى أن المواجهة تكتسب أهميتها من كونها أول مواجهة بين الهلال والنصر على ملعب المملكة أرينا الخاص بنادي الهلال، لذا يتوقع أن يكون نهائيا عظيما بين الفريقين.
ودلل آل الشيخ على أهمية المباراة بقيام قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاعتذار عن مقابلة معه عبر تطبيق “زووم” بخصوص مشروع للنجم البرتغالي مع هيئة الترفيه، وذلك من أجل التركيز للمباراة، واصفًا اللقاء بـ”أم المعارك الكروية”.
وأشار رئيس هيئة الترفيه إلى أن الإقبال على التذاكر وصل إلى 2.7 مليونا، وهناك تذكرة تم بيعها بـ70 ألف ريال، مضيفًا أنه أغلق هواتفه الرئيسية بسبب الإحراج ممن يرغبون الحضور، مؤكدًا على حضور شخصيات إقليمية وعالمية للمباراة.
وعبر آل الشيخ عن رغبته في حضور الأمير الوليد بن طلال للمباراة، قائلاً : “أتمنى أن نحظى بحضور الأمير الوليد بن طلال لنهائي كأس موسم الرياض”.
ولفت رئيس هيئة الترفيه إلى أن هناك خطة لتطوير ملعب المملكة أرينا بعد شهرين حتى يكون انتهى موسم الرياض، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة السعة بـ 7 آلاف مقعد جديد، إضافة إلى أماكن الشخصيات المهمة.
وأشاد آل الشيخ بوجود كوادر سعودية قادرة على العمل في كل المواقع، قائلاً : لدينا شباب سعودي وشابات سعوديات على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن هناك 100 دولة ستنقل المباراة، وسيشاهدون هذا الحدث. وفق “سبورت 24”.
وتعليقًا على عدم مشاركة لاعب إنتر ميامي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المواجهة الماضية أمام الهلال بشكل أساسي، قال آل الشيخ إن ميسي أثبت للجمهور السعودي أنه كان مصابًا، ولم يلعب في هونج كونج، لافتًا إلى أنه لعب آخر ربع ساعة في مباراة الهلال من أجل الشعب السعودي.
وعن توقعاته لنتيجة المباراة، قال آل الشيخ إنه يراها تتجه إلى التعادل بين الفريقين لكن بأهداف كثيرة، مضيفًا أنه يتمنى فوز أحد الفريقين في المباراة.