صعود “النفط” بدعم قوة “الطلب”

صعدت أسعار النفط (الخميس)، بدعم مؤشرات قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28% إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26% إلى 74.05 دولار للبرميل.
وقبل ساعات، أظهرت بيانات تراجعاً بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة، وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل. وفق “أخبار 24”.
وقالت شركة “إيه.إن.زد” للأبحاث في مذكرة، إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأمريكية 13 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 مليون برميل يومياً في 2023، يعكسان طلبا أقوى على الخام.