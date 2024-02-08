“ارتفاع” أرباح “السعودي الأول” لـ”7 مليارات”

ارتفع صافي أرباح للبنك السعودي الأول، إلى 7 مليارات ريال بنهاية عام 2023، بنسبة زيادة 45% مقارنة بأرباح 4.8 مليار ريال في العام 2022م.
وعزا البنك ارتفاع صافي الربح بنحو 45% بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وأوضح أن إجمالي ربح العمليات ارتفع إلى 12.7 مليار ريال بنهاية 2023، مقابل 9.6 مليار ريال في السنة السابقة، بنسبة زيادة بنحو 33%، فيما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل إلى 8.96 مليار ريال مقابل 6.37 مليار ريال في السنة السابقة، بنسبة ارتفاع 41%.
وأشار إلى أن ارتفاع دخل العمولات الخاصة مقارنة بالعام السابق 2022، يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وحجم النمو الذي نتج بشكل رئيسي من القروض، ونتيجة لذلك ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 40%. وفق “أخبار 24”.
وأضاف البنك أن سبب ارتفع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي يرجع لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل صرف العملات.
وأبان أنه يتم احتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و 31 ديسمبر 2022 بقسمة صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد لمساهمي البنك على 2,055 مليون المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال 2023 و2022.