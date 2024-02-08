“أرامكو” توقع عقود 3 منصات مع “الحفر”

كشفت شركة الحفر العربية عن توقيع عقود طويلة الأجل لـ3 منصات حفر برية مع شركة “أرامكو”، بقيمة إجمالية تصل إلى 850 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، أنها ستقوم بتزويد منصات حفر برية جديدة مع أطقم كاملة للقيام بعمليات الحفر والتنقيب ضمن البرنامج غير التقليدي لشركة أرامكو في المملكة.
وأضافت أن مدة العقد 5 سنوات من تاريخ بدء عمليات الحفر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الأول من السنة المالية 2025م. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الشركة أنه سيكون إجمالي عدد الحفارات المتعاقد عليها بعد توقيع هذه العقود 48 منصة حفر برية و12 وحدة بحرية.