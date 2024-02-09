تحذير “أممي” من تفشي “حمى الضنك” عالمياً

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي حمى الضنك عالمياً، مشيرة إلى أن هناك 4 مليارات شخص معرضين لخطر الإصابة بفيروس حمى الضنك .
وأفادت المنظمة بأن هذه التحذيرات تتطلب أقصى قدر من الاهتمام والاستجابة من جميع مستويات المنظمة لدعم البلدان في جميع أنحاء العالم للسيطرة على الأمراض المتفشية الحالية، من خلال إعداد العالم للاستجابة للتحديات المقبلة.
وأضافت أنها تكثف حاليًا دعم البلدان لتنفيذ التدخلات متعددة القطاعات ذات الأولوية لمكافحة انتشار حمى الضنك، مثل تعزيز المراقبة والتأهب وتقييم المخاطر والوضع الوبائي والتدريب على الإدارة السريرية ، ومكافحة ناقلات المرض “البعوض”.
جدير بالذكر أن البعوض يُعَدّ الناقل لهذا المرض وغيره من الأمراض، ويساعد في توسيع نطاق انتشاره في العديد من البلدان، في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الجنوبية وأجزاء من إفريقيا بسبب التغيرات المناخية.