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رياضة > “الرزيزاء” يستقبل مالك “دي سي يونايتد” الأمريكي
10/02/2024   9:31 ص

“الرزيزاء” يستقبل مالك “دي سي يونايتد” الأمريكي

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استقبل رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر الرزيزاء، مالك نادي دي سي يونايتد الأمريكي، جاك سليفرستين، في مقر النادي بالخبر.

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الأمور التي تتعلق بالأمور التنظيمية، كما تم بحث سبل التعاون بين الناديين في السنوات المقبلة.

كما تم خلال اللقاء استعراض مسيرة النادي والخطط المستقبلية والاستراتيجيات الموضوعة، في المجالات الرياضية والاستثمارية، إضافة إلى مناقشة الأنشطة الاجتماعية للقادسية. وفق “سبورت 24”.

وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بين رئيس نادي القادسية بدر الرزيزاء، ومالك نادي دي سي يونايتد جاك سيلفرستين.

“الرزيزاء” يستقبل مالك “دي سي يونايتد” الأمريكي

رياضة
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