“60 ثانية” تحدد مصير مصابي “السكتة”

يُعد الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، تقنية طارئة يمكن أن تنقذ حياة شخص ما في حالة توقفه عن التنفس أو توقف قلبه عن النبض، وتستخدم للحفاظ على تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ والقلب حتى وصول المساعدة الطبية.
وأكدت دراسة حديثة أجريت بجامعة “بيتسبرغ” الأمريكية، أن قدرة الإنعاش القلبي الرئوي على استعادة وظائف القلب، تنخفض من 22% بعد دقيقة واحدة من الضغط على الصدر إلى أقل من 1% بعد 39 دقيقة من الضغط.
كما تنخفض فرصة النجاة من تلف الدماغ نتيجة السكتة القلبية، من 15% بعد دقيقة واحدة من الإنعاش القلبي الرئوي إلى أقل من 1% بعد 32 دقيقة دون عودة ضربات القلب. وفق “أخبار 24”.