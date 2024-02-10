“23 ملياراً” مساهمة “المدن الذكية” بالناتج المحلي

توقع الخبراء أن تبلغ مساهمة المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 23 مليار ريال بحلول عام 2025م، في ظل توقعات بتزايد الوفورات في التكاليف الناتجة عن عمليات نشر المدن الذكية على مستوى العالم إلى 249 مليار دولار بحلول عام 2028م.
وإزاء هذه التحوُّلات؛ تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، المنتدى العالمي للمدن الذكية 2024 تحت شعار “حياة أجود” خلال يومَيْ 12 و13 فبراير الجاري، وسط حضور دولي ومحلي كبير يجمع نخبة من خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي.
ويُعَدّ المنتدى أول منتدى عالمي للمدن الذكية يُنظم في المملكة، ويهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.
ويتطلع المنتدى إلى بناء منصة عالمية للمدن الذكية في مدينة الرياض يجتمع فيها أفضل خبراء العالم للحوار في موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل هذه المدن، وهي: المدن العالمية، ومستقبل التنقل الحضري، والخدمات العامة الذكية، والتخطيط لبناء مدن خضراء في القرن القادم، والمدن الذكية القائمة على حوكمة البيانات والابتكار المعزز.
وبالنظر إلى أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي في بناء المدن الذكية؛ فإن “سدايا” قامت من خلال أجهزتها بدور فعّال في تطوير المدن الذكية بالمملكة، وذلك في ظل ما تجده من دعم وتوجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتضطلع بدورها المحوري.
كما طوّرت “سدايا” خوارزميات ونماذج لكشف مظاهر التشوه البصري بشكل آلي ومستمر؛ بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات البلدية والسكنية، وتحقيق الاستدامة الحضرية في مناطق المملكة، إضافة إلى رصد مستويات المسطحات الخضراء فيها، حيث طورت خوارزميات ونماذج للكشف عن مستوى التشجير وزيادة تغطية المساحات الخضراء للفرد.
كما تقوم “سدايا” ببناء ورعاية منظومة المدن الذكية لتمكين النمو المستدام، فعلى سبيل المثال شاركت العديد من الشركات الناشئة المحلية والعالمية في برنامج مسرعة المدن الذكية “T5” الذي نظمته “سدايا” بالشراكة مع مبادرة “Plug and Play”، لإنشاء فرص أعمال متعلقة بالمدينة الذكية وتسهيل الوصول إلى الأسواق للشركات الناشئة المشاركة. وفق “أخبار 24”.
كما نظمت تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي الذي ضم أكثر من 100 فريق من 39 جامعة وعرض أكثر من 100 مشروع، وكذلك تحدي “سمارتاثون” للمدن الذكية كجزء من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي؛ بهدف تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري سجل فيه أكثر من 16 ألفاً من أكثر من 90 دولة قدموا أكثر من 650 حلاً تنمويًا.