نقوش الـ”10 آلاف” عام تجذب زوار رالي حائل

تزخر منطقة حائل بالعديد من المواقع التراثية المهمة، أبرزها منطقتا “الشويمس” و”جبة”، اللتان تحظيان بالنصيب الأكبر من أعداد الزوار، خاصة في رالي حائل الدولي، لا سيما أن الموقعين وضعتهما اليونيسكو، على لائحة التراث العالمي كرابع موقع أثري سعودي على اللائحة الدولية بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية.
ويحرص ضيوف الرالي على زيارة مدينة “جبة”، لكونها من أهم المواقع الأثرية، حيث تضم نقوشاً ورسومات منتشرة في جبل أم سنمان، وفي الجبال القريبة منه، وتعود النقوش لثلاث فترات زمنية مختلفة، وهي أرض بحيرة قديمة تحيط بها كثبان النفود الكبير.
فيما تُعد “الشويمس”، أكبر متاحف التاريخ الطبيعي المفتوحة في العالم، وتتجاوز مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً، وتكثر فيها الكهوف وآثار البراكين ويتجاوز طولها كيلومترا، ويرتفع حتى يصل إلى ثمانية أمتار، وينخفض حتى يصل 800 متر تحت الأرض.
وأبرز تلك الكهوف، كهف شعفان الذي يقدر حجمه بـ 22 ألف متر مكعب، ويبلغ طوله 150 متراً، وعرضه 15 متراً، وارتفاعه 10 أمتار، وتنتشر بالقرب من كهف شعفان، كهوف أخرى يبلغ عدد المكتشف منها حتى الآن أكثر من 9 كهوف، إضافة إلى احتواء المنطقة على فوهات بركانية، يزيد عددها على 12 فوهة.
يُذكر أن حائل تُعد شاهداً على تنوع وتعاقب الحضارات على الجزيرة العربية، وتزخر بالمعالم الأثرية وفي مقدمتها “النقوش الصخرية” التي تم تسجيل عمرها لأكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد وهي من الحقبة الثمودية، وتضم كتابات أثرية منحوتة على الصخور الصلبة، وتشمل النقوش رسوماً لأشكال آدمية وحيوانية.
وفق “أخبار 24”.