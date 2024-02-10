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10/02/2024   9:44 ص

“ثريدز” يُخفي المحتوى “السياسي”

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أكّدت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، أن محركات التوصية الخاصة بتطبيق “ثريدز” وشقيقه “إنستغرام” لن تقترح منشورات سياسية للمستخدمين بشكل افتراضي.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أنه سيتم تطبيق هذه التغييرات على ميزتي “Reels” و”Explore” بإنستغرام، إلى جانب تطبيقها على التوصيات داخل الخلاصة عبر كلا التطبيقين، نظراً لعدم رغبتها في الانخراط فيما وقعت به منصة “إكس” من نتائج عكسية.

كما عملت على تقليل كمية المحتوى السياسي الذي يظهر في الموجز على “فيسبوك”، وطبقت نفس التغييرات على محتوى مقاطع “Reels” و”Watch” والمجموعات والصفحات المقترحة من قبل المنصة، وذلك استعداداً لموسم الانتخابات الأمريكية 2024. وفق “أخبار 24”.

“ثريدز” يُخفي المحتوى “السياسي”

مال وأعمال
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