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10/02/2024   9:48 ص

“جيميناي” يحفظ النتائج لـ”سنوات”

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أكّدت شركة “غوغل” الأمريكية، أن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “Gemini” يمكنه حفظ نتائج الاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون لعدة سنوات.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، بأن النتائج يتم حفظها لمدة تصل إلى 3 سنوات، إلى جانب البيانات ذات الصلة مثل اللغات والأجهزة المستخدمة والموقع الجغرافي للمستخدم صاحب الاستفسار.

وحل جيميناي كنموذج أساسي محل نموذج “غوغل بارد”، وجرى إطلاقه كتطبيق للهاتف في عدد من الدول منها الولايات المتحدة، حيث يمكن تعطيل خاصية حفظ النتائج بالدخول على لوحة التحكم في الإعدادات، إلا أنها تظل محفوظة بحساب غوغل لمدة 72 ساعة بعد الحذف. وفق “أخبار 24”.

“جيميناي” يحفظ النتائج لـ”سنوات”

مال وأعمال
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