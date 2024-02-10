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10/02/2024   9:48 ص

“خدمات” سحابية لـ”واتساب”

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طرح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة تمكّن مستخدمي النسخة التجارية المدفوعة من أصحاب الشركات من استخدام خدمة “Cloud API” السحابية في إدارة الدردشات الفردية.

وبفضل التحديث المستقبلي للتطبيق، ستتمكن الشركات الصغيرة من الاتصال بمنصة الأعمال حسب تقديرها، مع الاستفادة من العديد من الميزات التي تقدمها واجهة برمجة التطبيقات (API).

وتعد الخدمة السحابية من خدمات “ميتا” الآمنة لإدارة المحادثة الفردية، مع الحفاظ على حالة التشفير دون تغيير في المجموعات، فضلاً عن السيطرة الكاملة على المحادثات والتوقف عن التواصل مع الشركات أو حظرها في أي وقت. وفق “أخبار 24”.

“خدمات” سحابية لـ”واتساب”

طب وتداوي
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