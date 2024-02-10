أسبوع أخضر لـ”تاسي”

استفاد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (تاسي) نهاية الأسبوع الماضي من ارتفاع أسعار 84 % من أسهم الشركات المدرجة لينهي الأسبوع بأداء ايجابي في الجلسات الخمس الأخيرة، صاحب ذلك ارتفاع محدود في السيولة المتداولة مقارنة بالأسبوع السابق.
وأنهى مؤشر “تاسي” الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 12202.78 نقطة في مقابل 11914.29 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 288.49 نقطة نسبتها 2.42 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 235 نقطة نسبتها 2 %.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة 2 % إلى 42 مليار ريال، في مقابل 41 ملياراً، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة 2.4 % إلى 1.51 مليار سهم في مقابل 1.55 مليار، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 4 % إلى 2.54 مليون صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة 1.3 % إلى 596 سهماً.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي، جرى التداول بأسهم 231 شركة، صعدت أسعار أسهم 193 شركة منها، بينما انخفضت أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار 6 شركات عند أسعارها نهاية الأسبوع السابق، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.824 تريليون ريال (2.88 تريليون دولار)، بمكاسب 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، نسبتها 0.23 %.
واستحوذت 4 قطاعات من السوق على 48 في المئة من السيولة المتداولة الأسبوع الماضي، كان أبزرها قطاع المصارف بسيولة 6.2 مليار ريال نسبتها 15 % من تداول 141 مليون سهم، نسبتها 9.4 %، تبعه قطاع المواد الأساسية بسيولة 5.46 مليار نسبتها 13 %، ثم قطاع الطاقة بسيولة 4.6 مليار، نسبتها 11 %، تبعه قطاع الرعاية الصحية بسيولة 4.2 مليار بنسبة 10 % من تداول 105 ملايين سهم.
أما أبرز الأسهم الأسبوع الماضي، فجاء سهم الغاز في الصدارة بمكاسب 22.3 % وصولاً إلى 82.30 ريال، تلاه سهم عذيب للاتصالات المرتفع 21.48 % إلى 69 ريالاً، تبعه سهم الكيميائية بزيادة 21 % وصولاً إلى 5.46 ريال، بينما سجل سهم أديس أكبر خسارة بلغت 6.52 % هبوطاً إلى 19.20 ريال، تلاه سهم السعودي الفرنسي الخاسر 6.2 % هبوطاً إلى 38.05 ريال. وفق “أخبار 24”.
وحقق مؤشر “نمو” مكاسب أسبوعية بلغت 1.02 % تعادل 257 نقطة، وصولاً إلى مستوى 25450 نقطة، جاءت من تداول 8.3 مليون سهم، قيمتها 129 مليون ريال في مقابل 86 مليوناً بزيادة 50 في المئة، نُفذت من خلال 12389 صفقة بزيادة 7 % مقارنة بالأسبوع السابق.