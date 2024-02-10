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رياضة > “الأخضر 19” يتعادل مع لاتفيا وديًا
10/02/2024   10:38 م

“الأخضر 19” يتعادل مع لاتفيا وديًا

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تعادل المنتخب الوطني لسن 19 عاماً مع منتخب لاتفيا سلبياً، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى 16 فبراير الجاري.

ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، نواف الغليميش، صالح برناوي، سعود هارون، عواد أمان، حسن المسلم، سعد المطيري، بسام هزازي، علي المهداوي، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، فيصل بن نحيت.

ويستأنف أخضر 19 غدًا الأحد تدريباته ضمن معسكره في كرواتيا، في حين سيحلّ ضيفًا على منتخب كرواتيا يوم الثلاثاء ضمن مجريات الدورة الدولية. وفق “سبورت 24”.

“الأخضر 19” يتعادل مع لاتفيا وديًا

رياضة
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