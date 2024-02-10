تتويج الفائزين في كأس الملك لـ”القدرة والتحمل”

وحصد الفارس القطري سعيد النعيمي المركز الأول في السباق، بينما احتل السعودي فارس أبو راس المركز الثاني، وحمد التميمي جاء في المركز الثالث.
واتجهت أنظار عشاق الفروسية نحو محافظة العُلا، اليوم السبت، لمشاهدة أحداث كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في نسختها الخامسة، بمشاركة نخبة من الفرسان من جميع أنحاء العالم.
وشكلت البطولة محطة بارزة ضمن تقويم رياضة القدرة والتحمل الدولي، حيث تجمع 200 فارس يمثلون 50 دولة حول العالم، وتحمل في طياتها أروع التحديات التي تظهر مهارة كلٍّ من الفارس والخيل. وفق “سبورت 24”.
وانطلق السباق الرئيسي للبطولة في مسار مميز لمسافة 120 كلم، والذي يتكامل مع سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.