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رياضة > تتويج الفائزين في كأس الملك لـ”القدرة والتحمل”
10/02/2024   10:39 م

تتويج الفائزين في كأس الملك لـ”القدرة والتحمل”

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توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفرسان الفائزين بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العلا.

وحصد الفارس القطري سعيد النعيمي المركز الأول في السباق، بينما احتل  السعودي فارس أبو راس المركز الثاني، وحمد التميمي جاء في المركز الثالث.

واتجهت أنظار عشاق الفروسية نحو محافظة العُلا، اليوم السبت، لمشاهدة أحداث كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في نسختها الخامسة، بمشاركة نخبة من الفرسان من جميع أنحاء العالم.

وشكلت البطولة محطة بارزة ضمن تقويم رياضة القدرة والتحمل الدولي، حيث تجمع 200 فارس يمثلون 50 دولة حول العالم، وتحمل في طياتها أروع التحديات التي تظهر مهارة كلٍّ من الفارس والخيل. وفق “سبورت 24”.

وانطلق السباق الرئيسي للبطولة في مسار مميز لمسافة 120 كلم، والذي يتكامل مع سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

تتويج الفائزين في كأس الملك لـ”القدرة والتحمل”

رياضة
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