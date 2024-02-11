“أفضل” تطبيقات الرقابة الأبوية بـ”2024″

تساعد تطبيقات الرقابة الأبوية على فهم كيفية قضاء الأطفال الوقت عبر الإنترنت، فهي تكشف أنشطتهم على الهواتف والأجهزة اللوحية، والتطبيقات التي يستخدمونها، ومقدار الوقت الذي يقضونه على الشاشة، وما يفعلونه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف موقع “beebom” التقني، عن قائمة بأفضل 5 تطبيقات للرقابة الأبوية على متجر “آب ستور” الخاص بأجهزة iOS لعام 2024، وفي مقدمتها تطبيق “Qustodio” الذي يتيح حظر التطبيقات والألعاب، وفرض البحث الآمن على غوغل ويوتيوب، وتحديد موقع الطفل في الوقت الفعلي.
وجاء تطبيق “OurPact” في المركز الثاني؛ حيث يسمح بمراقبة الشاشة لحظة بلحظة، كما يدعم أكثر من 20 جهازاً ما يسهل استخدامه في مراكز الرعاية النهارية، تلاه تطبيق “FamiSafe” المخصص لمراقبة المراهقين لتوفيره تقارير عن قيادة السيارة وحظر المواقع المشبوهة وعرض الشاشة أثناء تشغيل الفيديوهات. وفق “أخبار 24”.
فيما احتل تطبيق “Family Link” المجاني من غوغل المركز الرابع، فهو يدعم عدداً غير محدود من الأجهزة، ويتميز بواجهة مستخدم بسيطة بميزات عديدة للرقابة، تلاه تطبيق “Kidslox” الذي يدعم مراقبة أكثر من 10 أجهزة، ويحظر عمليات التسوق الإلكتروني، كما يمنح مكافآت للطفل وفقاً للوقت الذي يمتنع فيه عن الدخول على الإنترنت.