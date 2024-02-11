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جديد المحليات > “تسارع” تستثمر في الجيل القادم لـ”التنقل الذاتي”
11/02/2024   4:45 م

“تسارع” تستثمر في الجيل القادم لـ”التنقل الذاتي”

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وقعت شركة “تسارُع” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والهادفة لتسريع نمو قطاع السيارات والتنقل في المملكة، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة بروجيكت 3 موبيليتي، ومقرها في كرواتيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”تسارع” مايكل مولر، أن الاتفاقية تُشكل أساساً قوياً لإستراتيجية الشركة، وتطلعها إلى توفير رأس المال اللازم لتوسع الشركات الواعدة التي تعمل على تطوير التقنيات المستقبلية.

يذكر أن أعمال وأنشطة شركة (Project 3 Mobility) تتمحور حول تطوير حلول تقنيات الجيل القادم في مجال التنقل الذاتي، وتستهدف تطوير نظام متكامل يتكون من مركبة كهربائية ذاتية القيادة، وبنية تحتية متخصصة، ومنصة لخدمات التنقل، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول. وفق “أخبار 24”.

“تسارع” تستثمر في الجيل القادم لـ”التنقل الذاتي”

جديد المحليات
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