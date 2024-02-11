البلدية لـ”الأمانات”: التزِموا بـ”فُرص”

طرحت بوابة “فُرص” فُرصاً جديدة تتضمن، سهولة البحث والاطلاع على 258 بلدية وبأقل وقت وجهد ممكن، إضافةً إلى أنها تهدف لتعزيز القطاع الخاص وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية في المملكة.
وألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمناء المناطق بتوجيه المختصين لديهم بضرورة الالتزام باستخدام بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فُرص” كنظام موحَّد لإدارة وطرح الفرص الاستثمارية للأمانة والبلديات التابعة لها.
وأكد التعميم الذي وُصِف بـ”العاجل جداً” على ضرورة استخدام بوابة “فرص” لطرح وإدارة الاستثمارات العقارية التي اطلعت عليها “أخبار 24” لأمانات المناطق، من إيهاب الحشّاني نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
إشارة إلى توجيه وكالة الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية المبنيّ على الأمر السامي المتضمن الموافقة على تعديل اسم بوابة الاستثمار البلدي ليكون بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) واعتماد البوابة لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية البلدية والعقارية لدى الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
وتم تعميم التوجيه على جميع أمناء المناطق وتوجيه المختصين لديهم بضرورة الالتزام باستخدام بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فُرص” كنظام موحد لإدارة وطرح الفرص الاستثمارية للأمانة والبلديات التابعة لها، مع التأكيد على أن يتم إيقاف استخدام أي خدمة أو إجراء في الأنظمة الداخلية للأمانة والبلديات التابعة بالتزامن مع إطلاقها على بوابة فرص.