3 بدائل في النصر لتعويض “غريب”

يسعى المدير الفني لنادي النصر، المدرب البرتغالي لويس كاسترو للاستقرار على البديل الأنسب لتعويض غياب عبد الرحمن غريب نجم الفريق خلال مواجهة الفيحاء.
ويلعب النصر مساء غد الأربعاء أمام الفيحاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يغيب عبد الرحمن غريب عن مباراة النصر أمام الفيحاء بسبب معاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.
ويملك لويس كاسترو مدرب النصر 3 خيارات لتعويض غياب عبد الرحمن غريب عن المباراة.
ويتمثل الخيار الأول لدى لويس كاسترو في سامي النجعي الجناح الدولي ومن الأوراق الرابحة في فريق النصر.
ويأتي أيمن يحيى في الخيار الثاني لدى كاسترو خاصة بعدما تعافى اللاعب من الإصابة وشارك خلال مواجهة كأس موسم الرياض أمام الهلال.
ويتمثل الخيار الثالث في عبد العزيز العليوة الجناح الشاب الذي ظهر بمستوى جيد للغاية خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.
وفق “أخبار 24”.