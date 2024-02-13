“جوجل” تتوسم خيراً في “الذكاء”

تراهن “شركة جوجل” على مهارات الذكاء الاصطناعي لزيادة استثماراتها وتطوير قدراتها التقنية خلال الفترة المقبلة؛ حيث قررت ضخ تمويل يُقدر بـ 25 مليون يورو لدعم التدريب على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أوروبا.
وتعمل جوجل من خلال مبادرة فرص الذكاء الاصطناعي بأوروبا، على ضمان عدم تخلف العمال عن ركب ثورة الذكاء الاصطناعي؛ عبر دعم سلسلة من أكاديميات النمو الناشئة، وكذلك المشاريع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لحل التحديات الكبرى.
وقررت الشركة كذلك توسيع دوراتها المجانية عبر الإنترنت بالذكاء الاصطناعي لتشمل 18 لغة من أجل تطوير المعارف والمهارات والثقافة.
يُشار إلى أن الرهان على الطلب القوي على أدوات الذكاء الاصطناعي رفع أسهم إنفيديا، ما جعلها أفضل الأسهم أداء بين الشركات السبع الكبرى بارتفاع 223 بالمئة خلال آخر 12 شهراً، فيما تأتي أسهم ميتا بلاتفورمز في المرتبة الثانية بارتفاع 163 بالمئة. وفق “أخبار 24”.
وكانت ميتا وسامبلون قد أطلقتا “ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي”، وهي مبادرة فريدة ومجانية ومفتوحة أمام الجميع دون شروط مسبقة، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الفرنسيين بالمفاهيم الأولى للذكاء الاصطناعي التوليدي.