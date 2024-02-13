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رياضة > “الهلال” يتصدر الحضور الجماهيري بـ”روشن”
13/02/2024   9:01 ص

“الهلال” يتصدر الحضور الجماهيري بـ”روشن”

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كشف الحساب الرسمي لدوري روشن عن ترتيب الحضور الجماهيري للأندية في مباريات النصف الأول من الموسم الحالي 24/23.

ووفقا للحساب الرسمي لدوري روشن على منصة إكس، فإن إجمالي الحضور الجماهيري للمباريات وصل لأكثر من مليون و400 ألف مشجع.

وتصدر الهلال ترتيب الأندية على صعيد الحضور الجماهيري بـ 268.419 مشجعا، والنصر في المركز الثاني بـ 182.669 مشجعا، والاتحاد في المركز الثالث بـ 178.832 مشجعا، والأهلي رابعًا بـ 175.433 مشجعا.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وفي المركز الثاني النصر برصيد 46 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الأندية على صعيد الحضور الجماهيري:

ترتيب الحضور الجماهيري لأندية دوري روشن في النصف الأول من الموسم

وفق “سبورت 24”.

“الهلال” يتصدر الحضور الجماهيري بـ”روشن”

رياضة
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