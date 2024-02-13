“العميد” يخطط للإطاحة بـ”نافباخور”

تغادر بعثة فريق الاتحاد “الثلاثاء” عبر طائرة خاصة إلى مدينة نمنغان الأوزبكية تأهبا لمواجهة نافباخور في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الخميس المقبل وسط تطلعات جماهيرية بمواصلة الفريق نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخراً على صعيد بطولة كأس الملك ودوري روشن السعودي للمحترفين.
الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد، شرع خلال الحصة التدريبية “الاثنين”، في رسم ملامح المنهجية التكتيكية التي سيدخل بها للمباراة للإطاحة بمنافسه الأوزبكي وحصد نقاط المباراة الثلاث لتعزيز موقف الفريق في مواجهة الإياب في جدة 22 فبراير الجاري.
بينما فضل المدرب غاياردو إجراء الحصة التدريبية الأخيرة على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن مواجهته أمام نافباخور، في الوقت الذي سيحرص فيه خلال تدريب “الثلاثاء” على الوقوف على جاهزية لاعبيه والخيارات الفنية لقائمته الأساسية ووضع اللمسات الأخيرة على النهج التكتيكي لتجنب للكشف عن مخططه للمباراة خلال المران الأخير الذي سيكون مفتوحا في أول ربع ساعة لوسائل الإعلام. وفق “سبورت 24”.
ويتجه المدرب غاياردو للاستعانة بخماسي أجنبي مكون من المصري أحمد حجازي والفرنسي نغولو كانتي والبرازيليين رومارينهو وفابينهو والمغربي عبدالرزاق حمد الله، في الوقت الذي يتجه فيه لإراحة الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي جوتا لحين جاهزيتهما الفنية والبدنية الكاملة والاستعانة بحارس محلي بدلاً من البرازيلي مارسيلو غروهي للاستفادة بلاعب أجنبي آخر في أحد المراكز المهمة التي تحتاج دعما بالفريق.
وتقام مباراة الاتحاد ونافباخور في ملعب “ماركازي” بأوزبكستان، عند الساعة الخامسة بتوقيت المكرمة مساء الخميس المقبل.