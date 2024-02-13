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رياضة > ويمبانياما يسجل رقماً غائباً منذ 34 عاما في “NBA”
13/02/2024   11:57 ص

ويمبانياما يسجل رقماً غائباً منذ 34 عاما في “NBA”

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أصبح فيكتور ويمبانياما أول لاعب شاب منذ نحو 34 عاما يسجل ثلاثة أرقام مزدوجة عندما قاد فريقه سان أنطونيو سبيرز للفوز 122-99 على مضيفه تورونتو رابتورز في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

وسجل ويمبانياما 27 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة بالإضافة إلى عشر مرات حائط صد لرمية في أفضل رقم في مسيرته.

وكان الأفضل اللاعبين الشبان في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اللذين سجلوا ثلاثة أرقام مزدوجة مع حائط الصد ديفيد روبنسون (ثلاث مرات في موسم 1989-1990) ورالف سامبسون (1983-1984) ومارك إيتون (1982-1983). وفق “أخبار 24”.

وساهم ويمبانياما بخمس تمريرات حاسمة لزملائه وعشر رميات من 14 خلال اللعب.

وسجل جرادي ديك 18 نقطة وكيلي أولينيك 17 نقطة لرابتورز الذي خسر للمرة الثانية على التوالي.

وأحرز آر جيه باريت 13 نقطة وأضاف كل من ياكوب بويلتل وبروس براون 12 لرابتورز.

ويمبانياما يسجل رقماً غائباً منذ 34 عاما في “NBA”

رياضة
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