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جديد المحليات > “إتاحة” إصدار رخصتين تجاريتين لـ”المستثمرين”
13/02/2024   5:01 م

“إتاحة” إصدار رخصتين تجاريتين لـ”المستثمرين”

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أتاح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، استخراج رخصة البلدية التجارية، بالإضافة إلى ترخيص سلامة الذي يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، بشكل فوري.

وأوضح المركز أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تسهيل بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في المملكة، من خلال خدمة “إصدار رخصة البلدية التجارية” المتاحة في منصة الأعمال؛ كما تتيح لقطاع الأعمال طلب إصدار الرخصتين، لأكثر من 600 نشاط تجاري من خلال خطوة واحدة، بعد التحقق من عدة اشتراطات ومتطلبات، أبرزها: وجود عقد الإيجار أو صك الملكية أو عقد استثمار الموقع، ووجود فاتورة أدوات السلامة أو تقرير سلامة من الدفاع المدني، إضافةً إلى التأكد من الالتزام باشتراطات الأنشطة الواردة في بوابة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبوابة “سلامة” التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأبانت أن المركز يقوم بالعديد من الأدوار أبرزها، اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة؛ بهدف الوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز الاقتصاد والنمو في المملكة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يتيح أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، تقدمها أكثر من 65 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، في فروعه الـ 17، التي تتوزع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، في حين تقدم منصة الأعمال الرقمية خدمات ذات قيمة نوعية، مخصصة لتمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال من إنجاز إجراءات أعمالهم الاقتصادية.

“إتاحة” إصدار رخصتين تجاريتين لـ”المستثمرين”

جديد المحليات
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