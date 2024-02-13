“العقيدي والغنام” يُشاركان بتدريبات “النصر”

شارك الثنائي سلطان الغنام والحارس نواف العقيدي، بالتدريبات الجماعية لفريق النصر اليوم الثلاثاء؛ المقامة استعدادًا لمواجهة الفيحاء في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.
ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.
وكانت لجنة الاحتراف قد قررت إيقاف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه اللائحة بعدما طلب من مانشيني تأجيل معسكر المنتخب الأخير المقام في دولة قطر لمدة يوم أو يومين لظروفه الخاصة، أو منحه إجازة خاصة.
وتم تغريم اللاعب سلطان الغنام 200 ألف ريال، بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023 بناءً على المادة 10 الفقرتين (1 و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم. وفق “سبورت 24”.