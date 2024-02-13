نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “العقيدي والغنام” يُشاركان بتدريبات “النصر”
13/02/2024   10:40 م

“العقيدي والغنام” يُشاركان بتدريبات “النصر”

+ = -
49

شارك الثنائي سلطان الغنام والحارس نواف العقيدي، بالتدريبات الجماعية لفريق النصر اليوم الثلاثاء؛ المقامة استعدادًا لمواجهة الفيحاء في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وكانت لجنة الاحتراف قد قررت إيقاف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه اللائحة بعدما طلب من مانشيني تأجيل معسكر المنتخب الأخير المقام في دولة قطر لمدة يوم أو يومين لظروفه الخاصة، أو منحه إجازة خاصة.

وتم تغريم اللاعب سلطان الغنام 200 ألف ريال، بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023 بناءً على المادة 10 الفقرتين (1 و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم. وفق “سبورت 24”.

“العقيدي والغنام” يُشاركان بتدريبات “النصر”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885287849.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com