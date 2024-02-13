خدمات إلكترونية جديدة بـ”أبشر”

أطلقت وكالة “الأحوال المدنية”، خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة “أبشر” بالتعاون مع سدايا، وتتلخص في “تحديث سجل الأسرة”، و”تمكين الأسر الحاضنة للاستفادة من خدمات الهوية الوطنية عبر أبشر”، و”إنهاء خدمات العسكريين”، أبشر حكومة، و”مكتب الأحوال المدنية الافتراضي”.
وأكدت الوكالة تطوير خدمة الهوية الرقمية وتحسينها، وتطوير خدمة سجل الأسرة الرقمي، وتطوير خدمة دفع أجور التوصيل عن طريق منصة أبشر “سجل الأسرة”، وتطوير خدمة دفع واسترداد أجور التوصيل من خلال منصة أبشر “تسجيل المواليد”، وخدمة تحسين المطورة.
ولفتت إلى أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات الجديدة أو المحسنة والمطورة عبر “أبشر”، ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير حلول رقمية ذكية للارتقاء بجودة وكفاءة. وفق “أخبار 24”.
وقد تم التدشين تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبحضور وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.