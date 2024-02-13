“دليل” لإدخال الوسائط البحرية “السياحية”

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الدليل الإرشادي الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية، والذي يهدف لتبسيط إجراءات الإدخال المؤقت للوســـائط البحريـة واليخـوت الأجنبية أو اليخـــوت الزائرة في جميع المراسي السياحية التي تُشرف عليها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وتوضيح الإجراءات الجمركية ذات الصلة بهذه الأنشطة.
ويركز الدليل، الذي جرى إصداره بالتعاون بين الهيئتين، على إيضاح مجموعة من الإرشادات، من أبرزها تحديد نطاق التطبيق للإدخال المؤقت للوسائط البحرية المســـتخدمة في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي المعتمد، وذلك وفقًا لعدد من التصنيفات المعتمدة من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
ويتضمن توضيحًا لجميع الإجراءات الجمركية للإدخال المؤقت، بما يدعم المستثمرين والوكلاء الملاحيين السياحيين العاملين في قطاع الأنشطة السياحية الساحلية والسياح العابرين والزائرين المتعاملين مع مختلف الوسائط البحرية السياحية في هذا القطاع.
ويتطرق الدليل أيضًا إلى إيضاح الفئات المستفيدة من الإدخال المؤقت، ومدة الإدخال المؤقت، وطرق تقديم طلب الإدخال المؤقت، إلى جانب إيضاح الاشتراطات والقيود للإدخال المؤقت والتزامات الأطراف المعنية. وفق “أخبار 24”.
ويمثل هذا الدليل نموذجًا للعمل التكاملي بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وذلك بما يُسهم في توعية الفئات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة.
ودعت “الزكاة” المهتمين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، كما دعت للتواصل معها عند وجود أي استفسارات.