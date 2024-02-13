“روشن”.. أفضل “بيئة عمل”

حصلت مجموعة “روشن”، إحدى المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على شهادة أفضل جهات العمل في المملكة للعام الثاني تواليًا، بعد تصدرها قائمة معهد 2024 Top Employers.
وتمثل هذه الشهادة إنجازاً مهماً، يعكس اهتمام “روشن” بتحسين بيئة العمل والتزام المجموعة الثابت باعتماد أعلى معايير بيئة العمل وسياسات الموارد البشرية المتميزة.
ويعد حصول “روشن” على الشهادة للعام الثاني على التوالي، تكريماً للمجموعة ومنسوبيها، خاصة في ظل سعيها لتكون جهة العمل الأكثر استقطاباً للمواهب في المملكة، كما أنه يعد التزامًا يقود الشركة لإيجاد طرق مبتكرة لخدمة ودعم وتطوير الموظفين.
وتلتزم “روشن” بالتحسين المستمر، وتوفر بيئات عمل تعد بين الأكثر تطوراً في المملكة، وذلك من خلال تقديم مكافآت وأنظمة وإجراءات عمل تنافسية تضمن رفاهية جميع الموظفين. وفق “أخبار 24”.
ويمنح معهد Top Employe، الذي يعدّ من أكثر المؤسسات المرموقة في مجال اعتماد إدارات الموارد البشرية، شهادات التزام الشركات بمختلف معايير الموارد البشرية، بما في ذلك استراتيجية الموظفين وبيئة العمل واستقطاب المواهب والتدريب والتنوع والإنصاف والشمول والرفاهية وغيرها من المعايير.
واعتمد المعهد وكرّم أكثر من 2.3 ألف من أفضل جهات العمل في 122 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.