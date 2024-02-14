“ميزانية” 2023: إيرادات 1.21 تريليون ومصروفات 1.29

كشفت وزارة المالية عن نتائج أداء الميزانية العامة للدولة حتى الربع الرابع من السنة المالية 2023، حيث سجلت الإيرادات الفعلية 1.21 تريليون ريال، والمصروفات 1.29 تريليون ريال، بعجز قدره 80 مليار ريال.
وتراجعت الإيرادات النفطية 12 % خلال 2023 لتصل إلى 754.6 مليار ريال، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 11 % إلى 458 مليار ريال، فيما ارتفع الإنفاق الرأسمالي في 2023 إلى أعلى مستوى في 5 أعوام، مع بلوغ الإنفاق 186.5 مليار ريال وهو أعلى من العام السابق بنحو 30 % .
وبحسب بيان وزارة المالية، بلغت الإيرادات العامة الفعلية للربع الرابع 2023، 358 مليار ريال، والمصروفات 395 مليار ريال، والعجز 37 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.