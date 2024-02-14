“زيتون الجوف” يشهد إقبالاً “كبيرا”

أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن المنطقة تتميّز في إنتاج زيت الزيتون بجودته العالية وكذلك الزيتون بأصنافه المتعدّدة، وذلك بفضل ما تحظى به المنطقة كباقي مناطق المملكة باهتمام ودعم سخيّ للقطاع الزراعي، وهذا ما جعل المملكة تتقدّم على كثير من الدول في خط الإنتاج بأنواع مطابقة للمواصفات والمعايير الدّولية، وأن شجرة الزيتون أصبحت هوية للمنطقة.
و تشهد منطقة “السكوير أوليفا” إحدى مناطق مهرجان زيتون الجوف الدولي السابع عشر المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا إقبالاً كبيراً من قبل الزوار وارتفاعا في القوة الشرائية تجاوز التوقعات حيث تضم المنطقة العديد من المحال التجارية الشهيرة يصل عددها إلى 15 محلاً تقدم للزوار معروضات ومنتجات متنوعة.
ويتيح المهرجان الذي تنظمه أمانة الجوف لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات والعلامات الناشئة فرصة للتسويق وتنمية أعمالهم، ويقول خالد الشمري أحد رواد الأعمال ومالك فلوريس للعطور إن المهرجان يمثل فرصة لأصحاب المشروعات للاستفادة من القوة الشرائية المرتفعة كونه أصبح مقصداً للزوار من داخل المملكة وخارجها فضلاً عن وصوله للعالمية مؤكداً أن هذه السنة هي الثالثة على التوالي التي يشارك فيها ضمن فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي مبيناً أنه وظف خلال تلك السنوات 12 شاباً، وشابة من أبناء وبنات المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويتابع الشمري حديثه بأنه مثل كل رائد أعمال يستعد للمشاركة منذ فترة مبكرة كل عام من أجل عرض المنتج الجديد للعملاء، وذلك عبر الموقع المستأجر بداخل مهرجان زيتون الجوف الدولي؛ مبيناً أن المهرجان أصبح عالمياً والمبيعات تنمو وتفوق التوقعات كل عام.