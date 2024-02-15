“روشن” تضع حجر أساس “مرافي” بجدة

وضعت مجموعة “روشن” العقارية”، أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في محافظة جدة، حجر الأساس لمشروع “مرافي”، وذلك تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز.
وتمثل مراسم وضع حجر الاساس، التي شهدها نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، إيذاناً ببدء أعمال تشييد أكبر مشاريع روشن متعددة الاستخدامات، والذي سيصبح وجهة عالمية نموذجية لأسلوب الحياة العصري في المنطقة الغربية بالمملكة، وعلامة فارقة في مسيرة روشن لبناء وجهات عالمية وتجارب عصرية جديدة لنمط الحياة راسمه لوحة معمارية أخّاذة مستوحاة من تراث جدة العريق، ومُدمجة بأحدث تقنيات البناء المعاصر.
ويقدم المشروع، الذي تبلغ مساحته 11.8 مليون متر مربع ويتسع لأكثر من 200 ألف نسمة، مزيجاً نابضاً بالحياة من الأنشطة التجارية والثقافية والتجارب المائية ومتاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم ومرافق الضيافة والمساحات الترفيهية، بما في ذلك المنطقة المخصصة للابتكار.
وشهد الحفل عرضاً حكى قصة “مرافي”، كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي ستلعبه قناة “مرافي” المائية، التي سيبلغ طولها 11 كيلومتراً، والتي ستُشكل العمود الفقري للمشروع ومناطقه الحضرية، فضلًا عن التجارب المتنوعة التي ستتيحها الواجهة البحرية في المشروع، لتنشيط المشهد الحضري وربط البحر الأحمر بالنسيج العمراني لمدينة جدة.
وستضيف القناة بعداً جديداً لإستراتيجية النقل المتعدد، من خلال التاكسي المائي والعبارات المائية، واتصالاً مباشراً بمطار الملك عبد العزيز الدولي، بما يسهل الرحلات بين وجهات مرافي المختلفة، وذلك في إطار إيمان “روشن” بأهمية خلق بيئة حضرية متكاملة، تلبي احتياجات الإنسان وفئات جديدة من المشاريع العقارية التي تضع معايير جديدة للتطوير العقاري، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.
وتشكل مرافي نقلة نوعية تجمع بين نمط الحياة المطل على الواجهة البحرية ومجموعة غنية من المرافق التجارية والترفيهية والفندقية والبنى التحتية المتميزة ذات المستوى العالمي، مما يسهم بتحقيق أهداف رؤية السعودية الطموحة بإدراج 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.