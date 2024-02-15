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جديد المحليات > وزير العدل يوجه بإطلاق نسخة “ناجز” المطورة
15/02/2024   3:46 م

وزير العدل يوجه بإطلاق نسخة “ناجز” المطورة

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وجه وزير العدل، وليد الصمعاني، بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز للأجهزة الذكية، والتي تم التوسع فيها ليصبح إجمالي خدمات التطبيق 83 خدمة عدلية على أن تشمل جميع الخدمات العدلية خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن النسخة المطورة اشتملت على مجموعة من التحسينات والتطويرات التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوفير تجربة رقمية سهلة على المستفيدين.

وأشارت إلى أن عملية تطوير التطبيق جاءت ضمن خطة التوسع في خدمات التطبيق واستندت على مجموعة من الركائز أبرزها تقييم تجربة المستفيدين من التطبيق خلال الفترة السابقة، ومن ثم معالجة وتحسين تجربتهم بحسب احتياجاتهم ليكون محورها سهولة وسلاسة الوصول والحصول على الخدمة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن تطبيق ناجز يضم خدمات عدلية في مجالات القضاء والتنفيذ والتوثيق والخدمات المساندة، وبلغ عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق خلال العام الماضي، أكثر من 50 مليون عملية مقدمة للمستفيدين، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد، كما جرى عقد أكثر من 700 ألف جلسة قضائية عبر التطبيق.

وزير العدل يوجه بإطلاق نسخة “ناجز” المطورة

جديد المحليات
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