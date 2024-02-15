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جديد المحليات > أسعار النفط “تواصل” الهبوط
15/02/2024   3:45 م

أسعار النفط “تواصل” الهبوط

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هبطت أسعار النفط (الخميس)، وذلك لليوم الثاني، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مستهلكة للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 81.26 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 76.26 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد خسرا أكثر من دولار للبرميل أمس (الأربعاء) بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022. وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير شباط، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين.

أسعار النفط “تواصل” الهبوط

جديد المحليات
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