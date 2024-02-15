“المعجب” لمنسوبي النيابة: سرّعوا “القضايا”

حث النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منسوبي النيابة العامة بمنطقة القصيم، على سرعة إنجاز القضايا، وذلك خلال لقائه بهم ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقوم بها على نيابات المناطق والمحافظات.
والتقى النائب العام أعضاء ومنسوبي نيابة المنطقة، وتفقد إجراءات العمل الجزائي وحث على سرعة إنجاز القضايا، مؤكدًا الحماية الرفيعة للضمانات التي كفلتها الأنظمة، خصوصاً الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة .
ونوه الشيخ المعجب على ضرورة العناية الدؤوبة بتمتع الموقوفين والسجناء بحقوقهم النظامية والتحقق المستمر من ذلك عبر الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف. وفق “أخبار 24”.
كما التقى خلال زيارته عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها، واختتم جولته بالتأكيد على ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة بأهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية لتحقيق الحماية العدلية الشاملة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.