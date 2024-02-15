“البنوك السعودية”: احذروا من الاستثمار “المسبق”

جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التحذير من الاحتيال المالي، مؤكدة على أهمية التحقق من صحة الشركات والمواقع التي تعلن فرصا استثمارية قبل الالتزام بأي عملية استثمار.
جاء ذلك في فيديو نشرته “البنوك السعودية” على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي “خلك حريص”.
ودعت العملاء للانتباه للإعلانات المشبوهة والشركات الوهمية التي تسعى لاستدراج الأفراد للاستثمار معها، مؤكدة على ضرورة التحقق من مصداقية تلك الشركات والتأكد من وجود تراخيص واضحة وسجلات مالية موثوقة.
وشددت اللجنة على أهمية البحث والتحقق من سمعة الشركة والقراءة المتأنية للشروط والأحكام قبل اتخاذ أي قرار استثماري، كما تطلب من العملاء عدم تقديم أي معلومات شخصية أو مصرفية حساسة للشركات غير الموثوقة.
وأشارت إلى أنه تم رصد حالات عديدة للاحتيال المالي حيث يتم استغلال الأفراد الباحثين عن فرص استثمارية من قِبل الشركات الوهمية، ويتم إغراء الضحايا بعروض استثمارية واعدة، ولكن في الواقع يتم سرقة أموالهم أو استخدام معلوماتهم الشخصية بطرق غير قانونية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت اللجنة إلى استمرارها في حث العملاء على الابتعاد عن الشركات غير المعروفة والتعامل فقط مع الشركات المعترف بها والتي تملك سجلات رسمية، وتشجع الجميع على التأنّي وطلب المشورة المالية والاستثمارية قبل اتخاذ أي قرار.
وحثت الجميع على المشاركة الفعّالة في حملة “خلك حريص” وتوجيه الاهتمام الكبير للتحقق من صحة الشركات والمواقع قبل الاستثمار من خلال توعية الأفراد بعضهم بعضا، وتشدد على ضرورة حماية البيانات الشخصية والمالية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة.