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جديد المحليات > “القتل” لإرهابيَّين استهدفا رجال “الأمن”
15/02/2024   3:53 م

“القتل” لإرهابيَّين استهدفا رجال “الأمن”

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نفذت وزارة الداخلية، حُكم القتل بحق اثنين من الجناة في مكة المكرمة، لاشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان الخميس أن كلا من عبدالعزيز بن صالح بن محمد التويم، وسامي بن سيف بن ناجي جيزاني – سعوديي الجنسية – أقدما على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن، والعمل على تجنيد عناصر وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية ما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن.

وأضافت، بإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحُكم بقتلهما، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحقهما بمنطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

“القتل” لإرهابيَّين استهدفا رجال “الأمن”

جديد المحليات
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