معلومات عن ملعب مباراة الاتحاد ونافباخور

يخوض نادي الاتحاد اختبارا صعبا عندما يواجه خارج ملعبه نافباخور الأوزبكي على الاستاد المركزي، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ويستضيف الاستاد المركزي مواجهة الاتحاد أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية.
يقع الاستاد المركزي في مدينة كارشي بأوزبكستان ، وتم افتتاحه عام 2006 ويتسع لـ 21 ألف متفرج.
ويسعى الاتحاد للخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بين الفريقين المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 22 فبراير، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وفق “سبورت 24”.
ويظهر الاتحاد الفائز بلقب البطولة مرتين من قبل عامي 2004 و2005 بصورة جيدة في البطولة القارية هذا العام، رغم عدم تحقيقه النتائج المأمولة في دوري روشن.
وكان الاتحاد قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لسباهان الإيراني الثاني والقوة الجوية العراقي، في حين بقي رصيد إيه جي إم كي الأوزبكي خالياً من النقاط.
في المقابل حصل نافباخور على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر، مقابل 6 نقاط لناساجي مازانداران الإيراني، في حين بقي رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.