حصاد الجولة الـ 21 بـ “دوري يلو”

اختتمت منافسات الجولة الحاديه والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ولعبت تسع مواجهات وانتصر من خلالها 6 فرق وحضر التعادل في ثلاث.
حيث انتصر فريق الجبلين على مستضيفه هجر بهدفين نظيفين والتي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء وسجل الأهداف هشام آل دبيس ومامادو ثيام، وفي اللقاء الثاني حضر التعادل السلبي بين القيصومة والعربي والذي جاء على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، فيما كسب القادسية ضيفه العين بهدفين نظيفين سجلهما لوسينانو فييتو ولعبت في ملعب الأمير مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر .
وفي اليوم التالي الثلاثاء، انتصر العروبة على ضيفه أحد بهدفين مقابل هدف أحرز لأصحاب الأرض منير العلوشي وروبين حباج فيما سجل الهدف الوحيد للضيوف رياض بودبوز، وفي اللقاء الثاني كسب النجمة ضيفه الترجي على ملعب إدارة التعليم في عنيزة وسجل الهدف آلان ليما كارييس، وفي المواجهة الأخيرة لليوم الثاني لحساب الجولة الحادية والعشرين كسب الفيصلي ضيفه العدالة بهدفين مقابل لا شيء سجلهما أرولند جاريتا وأندرو موراتو . وفق “سبورت 24”.
وخلال مباريات اليوم الأخير الأربعاء لحساب الجولة ذاتها، لعبت ثلاث مواجهات، حيث تعادل الخلود مع ضيفه الباطن على ملعب نادي الحزم في الرس بهدف لكل منهما سجل للأول ماريانو فازكيز فيما سجل للباطن زكريا الهلالي، وكسب البكيرية على أرضه ضيفه جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها لوفاتور دي سوسا وفيرناندو بينيرو وأيوب لخضر فيما أحرز لجدة رضا بن سايح و خالد نش.
واختممت مواجهات الجولة بتعادل سلبي بين الصفا وضيفه الجندل والتي لعبت في صفوى.