“الحمدان”: كنا مصممين على الفوز أمام سباهان

أعرب مهاجم الهلال، عبد الله الحمدان، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره سباهان الإيراني في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.
وعاد نادي الهلال بفوز ثمين خارج أرضه أمام سباهان الإيراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الحمدان في تصريحات لقنوات SSC إن لاعبي الهلال كان لديهم تصميم على العودة من إيران بالانتصار وتحقيق فارق من الأهداف أيضًا. وفق “سبورت 24”.
وأوضح مهاجم الهلال أن أهمية الفوز وتحقيق فارق في النتيجة أيضًا تكمن في أنها ستعطي الفريق حالة من الارتياح قبل لقاء العودة في الرياض.
ومن المنتظر أن يلعب الهلال أمام سباهان بالرياض يوم الخميس المقبل ضمن إياب ثمن النهائي.