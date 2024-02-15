تخطيط الدماغ “عن بُعد” بالمستشفيات الحكومية

دشّنت وزارة الصحة مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ عن بُعد في مستشفى صحة الافتراضي، ليقدم خدمة تخطيط الدماغ عن بُعد في العديد من المنشآت الصحية التابعة للوزارة بمختلف مناطق المملكة.
ويُعد المشروع الذي دشنه نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، أحد أهم المشاريع الصحية الرقمية بالمملكة، ويوفر خدمات طبية متميزة للمرضى المصابين بالأمراض العصبية والدماغية، ويتضمن المشروع استخدام تقنيات متطورة لتشخيص وعلاج هذه الأمراض، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنية المختصة في هذا المجال.
ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية، ونقل الخبرات الطبية والفنية وتبادل المعرفة، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وذلك ضمن جهود الصحة لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وفق رؤية السعودية 2030.
وتم اعتماد مشروع “شبكة تخطيط كهربية الدماغ عن بُعد”، كإحدى الخدمات الرئيسية بمستشفى صحة الافتراضي لسد احتياج القوى العاملة في مستشفيات الوزارة، وتقليل أوقات الانتظار لمرضى العيادات الخارجية، إضافة إلى تغطية احتياجات المرضى في العناية الحرجة، وتقليل معدل نقل المرضى من المستشفيات. وفق “أخبار 24”.
وتقوم كوادر طبية مؤهلة في المستشفى الافتراضي، بمراقبة التخطيط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، على أن يتم إصدار التقرير النهائي بواسطة استشاري مختص في المجال، كما يُمكن للأطباء طلب استشارة طبية للمرضى المنومين في جميع أقسام المستشفى، ومرضى العيادات الخارجية من جميع الفئات العمرية.
يُذكر أن تغطية الشبكة تمتد إلى 24 مستشفى في المناطق المختلفة، وتضم 42 جهاز تخطيط متقدماً مرتبطة مباشرة مع مستشفى صحة الافتراضي، وفريق الخدمة المتخصصين في تخطيط كهربية الدماغ، مما يمكنهم من تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية وبمعايير مهنية متميزة.