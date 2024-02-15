الاتحاد يعود بـ”تعادل سلبي” من أوزبكستان

تعادل نادي الاتحاد سلبيًا مع نظيره نافباخور الأوزبكي في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على الملعب المركزي، في مدينة نمنغان ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ويسعى الاتحاد للحسم في موقعة الإياب بين الفريقين المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 22 فبراير، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
تفاصيل المباراة:
بدأ الاتحاد المباراة بشكل هجومي سريع عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق مروان الصحفي في الدقيقة 4 لكن الحارس تصدى لها بنجاح.
رغم البداية السريعة للاتحاد لكن هدأ رتم المباراة بعد ذلك، وحاول لاعبو الاتحاد السيطرة على زمام المباراة عبر التمريرات القصيرة في وسط الملعب لكن دون خطورة تُذكر. وفق “سبورت 24”.
وفي الدقيقة 16، حاول الاتحاد المبادرة الهجومية عن طريق البرازيلي رومارينيو عبر التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.
بعد ذلك حاول لاعبو نافباخور إحداث الفارق هجوميًا لكن الدفاع الاتحادي تصدى للهجمات بشكل جيد.
وفي الدقيقة 34، حاول مدالله العليان تجربة التسديد عن بعيد أيضًا لكن الكرة مرت بجوار المرمى.
وانحصر اللعب في منتصف الملعب أغلب الفترات في الربع ساعة الأخيرة من المباراة باستثناء محاولات قليلة من الفريقين وإن كان الاتحاد حاول أكثر في الشق الهجومي.
وبدأ شوط المباراة الثاني على غرار الأول ما بين استحواذ سلبي من قبل نادي الاتحاد وفي المقابل تكتل دفاعي من قبل الفريق الأوزبكي.
وفي الدقيقة 52، حاول عبد الرزاق حمد الله كسر التكتل الدفاعي للفريق الأوزبكي لكن تصويبته ذهبت بعيدًا عن المرمى.
واعتمد فريق نافباخور على أسلوب لعب الهجمات المرتدة في ظل الضغط من قبل لاعبي الاتحاد الذين حاولوا تسجيل هدف التقدم.
وفي الدقائق الأخيرة من المباراة كثف الاتحاد من محاولاته عن طريق حمدالله وصالح العمري لكن لم يتم استغلال الفرص بالشكل الأمثل.