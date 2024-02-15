كانتي: الفارق كبير بين “أبطال آسيا”و”أوروبا”

قال الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد إن الفارق كبير بين دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن خوضه هذه البطولة مع الاتحاد يعتبر تحديًا جديدًا بالنسبة له.
وشارك كانتي مع الاتحاد، مساء الخميس، في مباراته أمام مضيفه نافباخور الأوزبكي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا والتي حسمها التعادل السلبي، فيما سيلتقي الفريقان الخميس المقبل في جدة في مباراة الإياب.
وقال كانتي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء إن الفارق كبير بين دوري الأبطال في أوروبا وهنا في آسيا، مشيرًا إلى أن كلاعب ولد وعاش في أوروبا يرى أجواء جديدة تمامًا هنا في آسيا. وفق “سبورت 24”.
وأضاف أنه في أوروبا يعلم جميع الفريق سواء تلك التي واجهها أو التي لم يواجهها، لكن الوضع هنا مختلف إذ لا يعرف الفرق التي يواجهها لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الأمر لا يمثل له سوى تحديًا جديدًا وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات.