بينالي الدرعية يتأهب لاستقبال العالم

تتأهب مؤسسة بينالي الدرعية لإطلاق النسخة الجديدة من معرض “الفن المعاصر” هذا العام من 20 فبراير إلى 24 مايو القادم، في حي “جاكس” بمدينة الدرعية التاريخية، بحضور زوار وسياح من هواة الفنون المعاصرة من العديد من دول العالم.
ويقدم المعرض العديد من الأعمال والمشاريع الفنية والمعمارية الحديثة، إلى جانب برنامج ثقافي حافل بعروض الأداء، والحفلات الموسيقية، والأمسيات الشعرية، التي ستقام جميعها في موقع البينالي وتمتد إلى مناطق أُخرى في محيط الدرعية، ومن بينها وادي حنيفة، لتُجسد هذه الفعاليات مرحلة التحول غير المسبوقة التي تشهدها المملكة.
ويعتبر بينالي الدرعية للفن المعاصر فعالية فنية غير نمطية، تعمل كمنصة لبناء الروابط والشراكات بين الفنانين والمهندسين المعماريين من جهة، وصُنّاع الثقافة المحلية من جهة أخرى، إضافة إلى الموسيقيين والمؤسسات غير الربحية والمطاعم والتجار والمزارعين؛ ليؤكد على التفاعل اليومي بين الساحة الفنية، وبين المجتمع المحلي السعودي بمختلف مستوياته.
ويستضيف بينالي الدرعية كل عام إلى جانب السياح من هواة الفنون المعاصرة من العالم؛ عددا من الفنانين العرب والخليجيين والدوليين، الذين يحرصون على الاستفادة من هذا التجمع الفني الكبير، ويستمتعون بفعالياته المتنوعة. وفق “أخبار 24”.
ويقام المعرض هذا العام بالتزامن مع موسم شتاء السعودية، وفي وقت تشهد فيه منطقة الدرعية التاريخية، وأماكن أخرى من العاصمة الرياض احتفالات شعبية كبيرة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، الذي يحتفل به السعوديون بدءًا من يوم 22 فبراير، ويمتد لعدة أيام.