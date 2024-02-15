“12 ألف” أسرة استفادت من “سكني” بـ”يناير”

كشف برنامج “سكني” عن استفادة أكثر من 12 ألف أسرة من البرنامج؛ وأكثر من 8 آلاف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال شهر يناير الماضي.
ويُتيح “سكني”، باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، وشملت الباقات الجديدة: “باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن”.
وتمنح الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.
ويُقدم “سكني”، مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن برنامج سكني أعلن منتصف الشهر الماضي عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98.5 ألف أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.