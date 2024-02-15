“تاسي” يرتفع للجلسة الـ 11 على التوالي

واصل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم ارتفاعه التدريجي، مسجلاً الزيادة الـ 11 على التوالي، ومسجلاً أكبر سلسلة ارتفاعات منذ مطلع العام الجاري، جاء ذلك بدعم من ارتفاع أسعار 73 % من أسهم الشركات المدرجة، صاحب ذاك ارتفاع في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الأربعاء).
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم مرتفعاً إلى مستوى 12484.59 نقطة في مقابل 12439.77 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 45.82 نقطة نسبتها 0.37%، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 517 نقطة، نسبتها 4.32 % عند المقارنة بأداء السوق نهاية العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاعاً ملحوظاً في كمية الأسهم المتداولة نسبته 36 % إلى 456 مليون سهم، في مقابل 335 مليوناً، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 0.75 % إلى 10.34 بليون ريال، في مقابل 10.3 بليون أمس، وصعد عدد الصفقات المنفذة 4 % إلى 614 ألف صفقة في مقابل 589 ألفاً، قفز معها متوسط الصفقة إلى 743 سهماً، بنسبة 31 %.
وبدعم من تحسن الأسعار، ارتفعت مؤشرات 19 قطاعاً من السوق، منها 4 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 %، أبرزها قطاع الخدمات الاستهلاكية الصاعد 2.71 %، تلاه مؤشر السلع طويلة الأجل المرتفع 2.67 %، ثم مؤشر إنتاج الاستثمار والتمويل بنسبة 2%، تبعه مؤشر الخدمات التجارية المرتفع 1.55 %.
أما أبرز الأسهم المرتفعة في السوق في جلسة اليوم، فكان سهم صدق المرتفع بالنسبة القصوى 10 %، وصولاً إلى 11.90 ريال من تداول 2.2 مليون سهم، بينما سجل سهم تْشب أكبر خسارة نسبتها 5.20 % إلى 32.80 ريال، وحقق سهم أرامكو السعودية أكبر سيولة في السوق بلغت 714 مليون ريال، استقر سعره خلالها عند 31.95 ريال.
وخلال جلسة اليوم جرى التداول بأسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 168 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، وحافظت أسهم 14 شركة على أسعارها السابقة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.200 تريليون ريال بزيادة قدرها 18 بليوناً نسبتها 0.16 %. وفق “أخبار 24”.
وبعد ارتفاعه 3 جلسات متتالية، أنهى مؤشر “نمو” جلسة اليوم على خسارة نسبتها 1.191 % هبوطاً إلى 25205 نقاط، جاءت بعد تداول 1.6 مليون سهم، قيمتها 24 مليون ريال.