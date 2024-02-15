تعاون “سعودي- جورجي” في الصناعة والطاقة

شهد منتدى الاستثمار السعودي – الجورجي الذي عقد في عاصمة جورجيا “تبليسي”، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والثقافة، التي تهدف إلى التطوير والإنشاء والاستثمار في المشاريع المائية والطاقة الشمسية وتدريب وتطوير قدرات الكفاءات في التخصصات الثقافية.
وعقد المنتدى بحضور وزير الاستثمار، خالد الفالح والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بجورجيا، ليفان دافيتاشفيلي، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وقال “الفالح”، في كلمته خلال المنتدى، إن جورجيا تتمتع بأسس اقتصادية قوية ومزايا تنافسية عديدة، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ومنها النقل والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة والثقافة والطاقة المتجددة.
وأبان أن المملكة وجورجيا تتشاركان في نفس الهدف الاستراتيجي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وهو ربط آسيا بأوروبا حيث يحمل القطاع إمكانات كبيرة، لافتا إلى أن المملكة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية العالمية ومناولة أكثر من 40 ألف حاوية سنوياً بحلول عام 2030، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يذكر أن المنتدى شهد استعراض فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجورجيا وتنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وفق “أخبار 24”.
كما تم خلال المنتدى استعراض عدد من العروض من الجانبين حول الاستثمار في السعودية وفرص الاستثمار في جورجيا، بجانب مناقشة موضوعات فرص الاستثمار السياحي والعقاري في جورجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية.