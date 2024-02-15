المملكة تُعزز “الأمن الدولي” بـ”مؤتمر ميونخ”

يترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2024م، حيث وصل إلى مدينة ميونخ الألمانية في وقت سابق اليوم.
ويبحث وزير الخارجية والوفد المؤلَّف من عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين، خلال المؤتمر، أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وأوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، إضافةً إلى عقد اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة وأبرز الشخصيات المدعوة للمؤتمر.
في سياق آخر، عُقدت، (الخميس)، الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها الرومانية، بالعاصمة بوخارست.
وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وفق “أخبار 24”.
رأس الجانبَ السعوديَّ، نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب الروماني وزير الدولة لدى وزارة الخارجية ترايان هريستيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا الدكتور محمد عبدالغني خياط، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.