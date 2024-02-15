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جديد المحليات > “النفط” فوق 82 دولاراً لـ”البرميل”
15/02/2024   11:11 م

“النفط” فوق 82 دولاراً لـ”البرميل”

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قفزت أسعار النفط بعد هبوط الدولار وعوضت خسائرها رغم محدودية المكاسب، بعد توقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ النمو على الطلب هذا العام، في ظل زيادة مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً ما يعادل 0.7% إلى 82.13 دولار للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتاً، ما يعادل 0.7%، إلى 77.16 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، بعد انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير الماضي، فيما قال مكتب الإحصاء بوزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة تراجعت. وفق “أخبار 24”.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن الطلب على النفط يفقد زخمه، وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في 2024 إلى 1.22 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.24 مليون برميل.

“النفط” فوق 82 دولاراً لـ”البرميل”

جديد المحليات
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